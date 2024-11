Este martes 5 de noviembre, Luis Díaz marcó 3 goles y terminó como la figura de la goleada del Liverpool 4-0 al Bayer Leverkusen, válido por la cuarta jornada de la Uefa Champions League.

(Vea también: Golazo de Luis Díaz destrabó partido de Liverpool en Champions: definición fue magistral)

Su actuación fue brillante, pese a que en el primer tiempo del compromiso lució un poco perdido debido a su posición en el campo, pues el entrenador Arne Slot sorprendió a los seguidores de los ‘Reds’ al mandarlo como el delantero centro; Cody Gakpo fue el extremo izquierdo (lugar donde juega regularmente el guajiro).

Esto no le gustó a muchos simpatizantes del equipo inglés, que al final del primer tiempo criticaron duramente al técnico neerlandés. Para muchos, quiso mandar al colombiano a una posición en la que no brilla de la misma forma para mostrar que Gakpo (su compatriota) lo hace mejor.

“Poner a Luis Díaz de 9 es un crimen futbolístico”, “se le nota incómodo”, “le inventa puesto a Luis Díaz para que falle y justificarse”, “que Luis Díaz juegos de 9 para poner a Gakpo es un desastre”, “Luis Díaz no es 9 y Gakpo no es más que él”, “Luis Díaz como delantero centro no funciona”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

Luis Diaz playing as a 9 so that Arne Slot can put his compatriot Gakpo in the starting lineup is a disaster…

Luis Díaz como centro delantero no está funcionando, porque su mejor versión es con alguien de referencia en ataque, alguien que le arrastre marcas. ¿Será que veamos otra vez el 4-2-4? No creo que eso pase al menos que sea una urgencia.

Aunque en el primer tiempo del partido ante el Leverkusen el atacante guajiro no tuvo un buen papel, el estratega del Liverpool lo dejó en el segundo tiempo y le dio la confianza. Luego de los tres goles que anotó, el DT fue claro sobre cómo vio al ‘cafetero’ en el campo.

🔴🇨🇴 Arne Slot: “Not only do people in Colombia love Lucho Diaz, the fans of Liverpool love him as well”.

“I heard them sing his song a lot. And the manager loves him a lot”.

“Lucho for me is a starter”, says via @Nazira_Yusuf22. pic.twitter.com/jZZi3Mgo7l

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2024