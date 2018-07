Entre los nominados también se destacan entrenadores que alcanzaron las ligas locales como Massimiliano Allegri, campeón de Italia con Juventus, Ernesto Valverde, levantó la Liga de España con Barcelona y Pep Guardiola, ganador de la Premier League con Manchester City.

De igual manera, la Fifa reconoció la labor de varios técnicos que aunque no alcanzaron títulos fueron protagonistas en diferentes competencias. Entre ellos se destacan: Zlatko Dalic, técnico de Croacia finalista del Mundial y Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool finalista de la Champions League.

Acá la lista completa:

1.Massimilano Allegri (Juventus)

2. Stanislav Chechesov (Selección de Rusia)

3. Zlatko Dalic (Selección de Croacia)

4. Didier Deschamps (Selección de Francia)

5. Pep Guardiola (Manchester City)

6. Jürgen Klopp (Liverpool)

7. Roberto Martínez (Selección de Bélgica)

8. Diego Simeone (Atlético de Madrid)

9. Gareth Southgate (Selección de Inglaterra)

10.Ernesto Valver (Barcelona)

11. Zinedine Zidane (extécnico de Real Madrid)

