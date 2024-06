Linda Caicedo estuvo presente en el colegio Gimnasio Moderno de Bogotá, donde asistió para apoyar la noble causa del Gran Día, jornada que se realizará el 28 de septiembre y que consiste en una iniciativa de Arcos Dorados McDonald’s Colombia, que destina ese día las ganancias por las ventas del combo Big Mac a las fundaciones Mi Sangre y Casa Ronald.

Estas organizaciones brindan apoyo a familias y jóvenes en situación de vulnerabilidad, ayudándolos con tratamientos médicos y otras necesidades esenciales.

EL COLOMBIANO aprovechó la ocasión para dialogar con la jugadora del Real Madrid sobre varios aspectos relacionados con su carrera y con la Selección Colombia.

¿Qué es lo que más le gusta de poder participar en estas causas sociales y qué le llama la atención de estas iniciativas?

“A mí me produce gratitud, les agradezco a ellos por permitirme hacer parte de este bonito proyecto que ya lleva muchos años, y al cual ya llevó 3 años vinculada. Es una iniciativa que me llena bastante y me hace muy feliz”.