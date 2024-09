A través de las redes sociales, Linda Caicedo causó revuelo por las palabras que dedicó a raíz de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial Sub-20, en las cuales les agradeció a las personas que apoyaron al “fútbol femenino” y se lanzó contra quienes lanzaron duras críticas.

“Aún no logro asimilar el resultado que tuvimos, por el sentir y la gran ilusión que teníamos como equipo lograr que esa linda copa quedará en casa, duele la derrota, duele intentarlo y esforzarse para que no salga como lo queremos y anhelamos, que mes tan maravilloso con este grupo tan increíble, humilde y lleno de alegría, darles las gracias a las personas que realmente les importa el fútbol femenino, que conocen el proceso y que no juzgan o dañan. Gracias Colombia por esta increíble experiencia“, escribió la joven.

Justamente, en el marco de esta publicación controversial, se conoció una noticia que sorprendió a algunos seguidores de la futbolista, y es que la vallecaucana no fue convocada por Real Madrid para el juego de ida de la segunda ronda de la Champions League Femenina.

Si bien para muchos cafeteros fue un anuncio inesperado, lo cierto es que Linda Caicedo se encuentra disfrutando de algunos días de descanso después de la participación con Colombia en el Mundial Sub-20, por lo que su regreso al ‘Merengue’ aún debe esperar.

Cómo le fue a Linda Caicedo con Colombia en el Mundial Sub-20

Linda Caicedo fue la capitana de la Selección Colombia Sub-20 y disputó un total de 480 minutos en el Mundial hasta la fase de los cuartos de final. La delantera marcó dos goles: contra Australia y Corea del Sur.

Cuántos años tiene Linda Caicedo

Linda Caicedo tiene 19 años de edad y es unas de las refrentes del fútbol femenino en Colombia.

Ha vestido las camisetas del Deportivo Cali y Real Madrid, así como la de la ‘Tricolor’ en Mundiales de varias categorías.

