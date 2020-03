green

Los partidos de la liga española de primera y segunda división se jugarán a puerta cerrada “desde el día de hoy y durante al menos las próximas dos semanas”, según informó La Liga en un comunicado.

“LaLiga seguirá en permanente contacto con el Ministerio de Sanidad y el CSD para atender sus recomendaciones y/o decisiones, anteponiendo la salud de aficionados, jugadores, empleados de clubes, periodistas, etc. ante la crisis sanitaria del COVID-19″, añadió la organización en su publicación.

La medida que tomó el balompié ibérico para mitigar la expansión del coronavirus se conoció horas después de que Italia suspendiera toda actividad deportiva en su país hasta el próximo 3 de abril, incluida la Serie A. Asimismo, varios partidos de los octavos de final de la Champions League se disputarán a puerta cerrada.

Los directivos informaron que trabajan con la Uefa en “planes alternativos” en caso de que las autoridades sanitarias decretaran la suspensión de algún encuentro para “disponer de un plan de fechas para disputar los encuentros en los plazos establecidos”.

Los partidos afectados de la liga española por la medida son los siguientes, correspondientes a la fecha 28 y 29:

Fecha 28 (Entre viernes 13 y domingo 15 de marzo)

Real Madrid vs. Eibar, Mallorca vs. Barcelona, Leganés vs. Valladolid, Valencia vs. Levante, Celta vs. Villarreal, Espanyol vs. Alavés, Real Sociedad vs. Osasuna, Athletic vs. Atlético de Madrid, Granada vs. Getafe y Sevilla vs. Betis.

Fecha 29 (Entre viernes 20 y domingo 22 de marzo)

Real Madrid vs. Valencia, Barcelona vs. Leganés, Osasuna vs. Atlético de Madrid, Valladolid vs. Celta, Alavés vs. Real Sociedad, Eibar vs. Athletic Club, Villarreal vs. Mallorca, Betis vs. Granada, Getafe vs. Espanyol y Levante vs. Sevilla.