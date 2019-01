De acuerdo con el directivo, la Comisión Local del Fútbol le había comunicado “que la Policía iba a prestar seguridad en el estadio, pese al impuesto del 10 %, que pagamos en todos partidos, que más lo que nos cobra el Idrd; en total, es el 21 % de los ingresos brutos, una barbaridad”.

También explicó que su club no era capaz de hacerse cargo de la seguridad: “En la situación de orden público que hay en esta nación, no podemos asumir la vigilancia de los ciudadanos, sería una irresponsabilidad, independientemente de que haya una empresa que lo pueda hacer, y creo que no la hay”.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Según Ovelar, por estar concentrado no usó gorra de Policía en homenaje a víctimas

Además, el directivo anunció una reunión con Millonarios y Equidad para tratar el tema y buscar una solución encaminada a que se pudieran disputar los compromisos del campeonato colombiano.

Sin embargo, minutos después el propio medio en el que habló Carreño informó mediante un trino que la Policía estará presente en el inicio de la Liga Águila, que tendrá el capital de la República los encuentros Equidad vs. Huila y Santa Fe vs. Pasto, programados para el sábado 26 y el domingo 257 de enero, respectivamente.