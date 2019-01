El gesto de solidaridad fue protagonizado por los jugadores de Millonarios y Santa Fe antes de la final del Torneo Fox, donde hubo minuto de silencio por el atentado con carro bomba del que fue objeto la Escuela de Policía General Santander, acto que dejó 21 muertos y más de 60 heridos.

Roberto Ovelar se hizo notorio en la ceremonia protocolaria por no portar la gorra en la cabeza, actitud que justificó con un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter para evitar “opiniones desacertadas”, como él mismo indicó.

“Tenía la gorra en la mano, la concentración del partido no me permitió pensar en la cachucha en el momento. No imaginé que sería motivo para generar polémicas”, indicó.