“Las lesiones en el flanco izquierdo sufridas en el accidente por Primož Roglič se han limpiado y arreglado en movimiento”, se informó después.

La caída distanció al portador de la ‘maglia’ de líder del grupo de cabeza en más de 3 minutos. Allí también quedaron envueltos otros líderes de escuadra como Rafał Majka e Ilnur Zakarin, pero no se reportó que algún colombiano haya quedado implicado.

Rafał Majka and Ilnur Zakarin were also affected by the crash. The riders affected by the crash, whether directly or simply held up, have now rejoined the group, which is all together after 42 km of racing. #Giro

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2019