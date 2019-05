Tom Dumoulin se había caído en la cuarta jornada, fracción en la que cruzó la meta con una rodilla ensangrentada y un retraso de 4:04.

Sin embargo, quiso probarse este en la etapa de este miércoles 15 de mayo, pero “las lesiones fueron demasiado dolorosas y se vio obligado a abandonar”, según indicó su equipo mediante un trino.

Ahora, el jefe de filas del elenco Sunweb se alistará para afrontar el Tour de Francia, prueba que se disputará a partir del 6 de julio y en la que uno de los aspirantes al título es el colombiano Nairo Quintana.

Así se oficializó el retiro del holandés:

#Giro🇮🇹@tom_dumoulin's injuries have proved too painful and he is forced to abandon the @giroditalia in the early kilometres of stage 5.

All the best for a speedy recovery, Tom ❤️ pic.twitter.com/ULSjAdM0Pa

— Team Sunweb (@TeamSunweb) May 15, 2019