A sus 58 años, Leonel Álvarez vuelve a sonar para dirigir en el fútbol colombiano, luego de su paso por Cienciano, de Perú, en donde tan solo dirigió 14 partidos.

El estratega antioqueño, quien tiene pasado en Independiente Medellín, Deportivo Cali, Once Caldas y Águilas Doradas, estaría en carpeta de Deportes Tolima, equipo que viene atravesando por una crisis deportiva.

Y es que, con la salida de Juan Cruz Real del banquillo, Álvarez apareció como uno de los fuertes candidatos para aterrizar en Ibagué, teniendo en cuenta que la opción de Alexandre Guimaraes se cayó por temas relacionados con el contrato.

Caída la llegada de Alexandre Guimaraes (63) al #Tolima; cómo cuenta @olsendeportes, me dicen: Círculo del DT: "Cambiaron las condiciones a la hora del contrato"

El 'pijao': "Por tema de impuestos no se da" Ya les informaron a los jugadores que no llega el brasileño

Leonel Álvarez se ofreció al Deportes Tolima

Ahora bien, el regreso del exjugador de la Selección Colombia y Atlético Nacional al FPC toma más fuerza, luego de ofrecerse al equipo pijao durante una entrevista con el medio La Onda Deportiva.

“Tengo que agradecerles a todos los hinchas del Tolima que me han escrito… A qué entrenador no le gustaría dirigir al Tolima y más con las herramientas que tiene”, dijo.

Y añadió: “Es un equipo que siempre ha sido protagonista de todos los torneos desde que yo tengo uso de razón. Siempre ha competido y ha llegado a instancia de finales”, dijo.

No obstante, Álvarez hizo énfasis en que si bien está interesado en el cuadro pijao, aún no ha tenido la primera conversación con las directivas, por lo que su llegada al club no es más que un rumor.

“Es un equipo que tiene muy buenos jugadores, un presidente que seguramente va a dar mucho de qué hablar y que seguramente va a continuar con un legado. Esperando que la toma de decisiones sea la más acertada para un equipo que indudablemente es muy representativo para los colombianos”, precisó.