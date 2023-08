Cada que el técnico Leonel Álvarez se refiere a Atlético Nacional en sus redes sociales se vuelve viral con los hinchas verdes, muchos de los que quieren que en algún momento el exjugador llegue a la dirección técnica del club antioqueño.

Un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram tras la eliminación de Nacional en la Copa Libertadores con el Racing de Argentina volvió a llamar la atención de los seguidores verdolagas.

“En este lindo deporte hay que levantar la cabeza y siempre mirar en alto mucho más en los momentos difíciles o que perdemos la fe nada es para siempre ni los momentos malos así que a trabajar ni las victorias así que se celebra y se sigue trabajando siempre con toda para ir por el objetivo”, comentó Álvarez.

La publicación estuvo acompañada por una foto de él cuando vestía la camiseta de Nacional y en la que cargaba una serpiente boa, por lo que explicó el significado de la imagen.

“El significado de la serpiente es sabiduría; riqueza; prudencia; fortaleza; salud; convalecencia; longevidad; rejuvenecimiento e inmortalidad”, manifestó el entrenador.

Esta publicación se suma a la hecha hace poco en la que también había mostrado su intención de dirigir al conjunto antioqueño.

“Nos seguimos preparando para siempre darles lo mejor a todos ustedes. Los he leído y sé que es lo que quieren tranquilos, que yo quiero lo mismo que todos ustedes, el tiempo de Dios es perfecto, por ahora sigamos preparándonos, el tiempo nos mostrará el camino a seguir. Gracias por ese cariño inmenso mostrado siempre”, había dicho en aquel momento.

Desde hace unos años, el técnico antioqueño ha querido limar asperezas, tanto con ese sector de la hinchada como con los directivos verdolagas, después de que se le acusara de haber hecho parte de la demanda en el caso de Marlos Moreno.

“Yo no tuve nada que ver en el tema de Marlos Moreno y la demanda. Eso fue de Eladio Tamayo, él estaba encargado del club”, dijo en su momento al respecto.

Álvarez cree más bien que a él no le perdonan haber dirigido al Medellín, pero indica que no es el único técnico que lo hizo. “Yo he visto técnicos que han pasado por Nacional y Medellín… Maturana, Juan José Peláez, Bolillo Gómez fueron a un lado y al otro. A mí no me lo perdonan”, había dicho en una entrevista con Fox Sports en 2019.