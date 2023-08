Atlético Nacional quedó eliminado de octavos de final de Copa Libertadores luego de un aplastante 3-0 en contra en Argentina y un 5-4 en el global. Este suceso levantó una ola de críticas hacia la Organización Ardile Lülle (OAL), quien está a cargo del club. A pesar de las expectativas de la hinchada antioqueña, la inexperiencia del plantel pesó en el campo de juego y el conjunto ‘Paisa’ se quedó nuevamente por fuera del certamen continental antes de los cuartos de final.

Las críticas hacia el club han llegado de todo lado, en especial, hacia la OAL que es quien está a cargo de manejar al equipo. El turno fue para Adrián Ernesto Magnoli, quien lanzó un contundente mensaje que iría dirigido hacia el grupo empresarial.

“Está clarísimo que el proyecto de @nacionaloficial pasa ahora por firmar y vender , No importa su juego , no importa sus resultados, no importa el Hincha , importa la plata , como si a la organización le faltara , ayer jugaron con la historia, la pisotearon”, expresó Magnoli en su cuenta de Twitter. En su momento, César Augusto Londoño defendió a la organización de las críticas.

Cabe recordar que León Darío Muñoz también criticó fuertemente a la dirigencia luego de la penosa eliminación de Nacional en la Copa Libertadores ante Racing.

A pesar de las expectativas de la hinchada antioqueña, la inexperiencia del plantel pesó en el campo de juego y el conjunto ‘Paisa’ se quedó nuevamente por fuera del certamen continental muy temprano. Esto seguiría alimentando el descontento de la fanaticada con la dirigencia y la OAL.

Deportivo Pereira es el único equipo colombiano que aún sigue en competencia tras eliminar a Independiente del Valle con un global de 2-1 y se tendrá que enfrentar con Palmeiras de Brasil en los cuartos de final.