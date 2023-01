A muchos les pareció extraño que ‘Juanfer’ Quintero, ídolo de River Plate y autor del gol más importante de la historia moderna del club, saliera del equipo y no hubiera solución diferente a dejarlo libre. Pero en Colombia, esto fue opacado por todo lo que ocurrió con Junior de Barranquilla y su contratación para 2023.

Directivos del equipo gaucho y periodistas contaron que el tema pasó por la situación económica que viven en Argentina y la imposibilidad de pagar lo que el jugador esperaba, pero hay más cosas detrás.

Quién más para decirlo que el empresario del jugador, Rodrigo Riep. Aparte de ser representante de jugadores, el argentino también pasó por el fútbol colombiano, justamente por Junior y Medellín. Además, habló como amigo de Quintero, dejando entender que él veía mejor que se quedara en el equipo de ‘la banda cruzada’.

¿Por qué llegó ‘Juanfer’ Quintero al Junior y no se quedó en River Plate?

En una entrevista que dio Riep al programa ‘Un buen momento’, de Radio La Red de Argentina, quedó claro que los periodistas no consideraban normal la salida del colombiano, mucho menos la llegada a un equipo de nuestra liga. Marcelo Palacios hizo la pregunta puntual: “¿Por qué ‘JuanFer’ Quintero no juega más en River?”.

Aunque el empresario ratificó la versión ya conocida, también dijo que hubo otros factores:

“Por varios motivos, pero el principal y más complicado para un extranjero que ya vive en el país, es muy difícil que se le sostengan los valores. Cuando el jugador está afuera, lo contrata, pueden sacar el dinero y pagar el valor del contrato afuera y acá pagan el salario del jugador. Cuando el jugador ya está radicado en Argentina, no se puede hacer eso, porque el Banco Central no permite sacarle el dinero a una cuenta en otro país”, explicó.

Una de las primeras afirmaciones que llamaron la atención es que Quintero quería quedarse, pero era mucho el dinero que le quitaban por su situación de ser extranjero y ya residente en el país gaucho:

“El jugador quería quedarse, el corazón le decía que se tenía que quedar, pero la realidad es que vas a cobrar 10 [pesos] y te encontrás con que vas a cobrar 2 [pesos], es muy difícil. No dejan de ser personas y es su trabajo. Solo recibe el 30% en Argentina, de lo que recibiría en cualquier otro lado”, añadió.

Esto ratifica que el tema era de dinero y no de ganas de irse de Argentina y llegar a Colombia en este momento. Pero con la condicionante económica, pesó su familia y su hija, algo que inclinó la ‘balanza’ para no ir a otros lugares:

“Por este primer motivo, empieza a ver lugares donde se sienta cómodo y el corazón manda en estos casos; tiene la familia en Colombia, su hija va y viene a Argentina, pero está estudiando y no la veía tanto como quería. Ha hecho un esfuerzo personal para volver a su país y, en este tipo de casos, uno no puede hacer más que acompañar y tratar que esto suceda, que el jugador esté feliz”, contó.

En la entrevista radial, Riep también explicó que River Plate hizo todo lo posible para que Quintero se quedara, sobre todo por el cariño y lo que ha significado en su etapa más gloriosa. Y aunque el paisa también quiso quedarse, no hubo posibilidad, aunque el empresario dijo que el ‘crack’ podría volver en otro momento: “Uno siempre tiene que dejar ‘la puerta abierta’, porque si no vuelve como jugador, vuelve como amigo o como hincha…”.

En una pregunta muy llamativa, y polémica, el periodista Marcelo Palacios dio a entender que era insólito que Juan Fernando llegara a un equipo como Junior, sabiendo que estaba en River y podía tener más posibilidades. La pregunta la hizo “con todo el respeto a Junior de Barranquilla”, pero se entendió que no lo podía creer y por eso Riep explicó que fue un tema personal y tal vez no lo hubiera recomendado:

“Son decisiones personales de los jugadores. Junior es un club muy serio, fuerte e importante. Y él es un jugador muy querido. No tengo memoria de otro jugador que haya llegado y meter 41 o 44 mil personas solo para saludarlo y patear un par de pelotas, como se hace en Europa. Estamos hablando de Colombia y no lo vi con nadie. Creo que él lo hace por un tema de cabeza, de ‘cambiar de aire’, poder arrancar, volver a crecer y tener desafíos personales que, quizás, en Colombia no pudo tener”, agregó.

Y así como se conoció que ‘Juanfer’ solo firmó por un año, su empresario ya abrió la puerta para que se vaya en 2024: “Este año, le va a venir muy bien, después veremos dónde continúa su carrera. Siempre tiene ofertas y tenemos la suerte de que es un chico que ‘la rompe’…”.

Con otra pregunta llamativa, ya que el periodista parecía conocer que Quintero quería jugar 3 años en River Plate y después retirarse, su empresario lo confirmó y dijo que no quería que saliera del ‘millonario’:

“Sí. Es que yo no sé si el día de mañana, en 6 meses o un año, ‘la rompe toda’ y River dice: Te queremos. No sé si mañana River, mañana, levanta el teléfono y dice: Lo queremos otra vez y ahora sí lo podemos traer… Lo digo, no como representante, sino como amigo. Si él tiene la posibilidad de quedarse a vivir en River y no hubiera sucedido todo esto, yo le aconsejo que se quede 5 años, que se quede de utilero después”, reveló.

Para finalizar, Rodrigo Riep dijo que la decisión de Juan Fernando Quintero tuvo que ver mucho en lo familiar y por cosas que la gente no entiende: “Cada jugador tiene sus sentimientos, a veces no es solo lo deportivo, es todo lo que conlleva una familia. A veces, medimos solo lo de la cancha”. Eso sí, queda claro que el zurdo quería quedarse en Argentina y, de no ser por lo ocurrido, se retiraba allá.