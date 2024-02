Según el periodista italiano Fabrizio Romano, Mbappé ha comunicado al presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, su intención de dejar el club al final de la temporada como jugador libre.

Romano, conocido por su precisión en el mundo de los fichajes, ha confirmado que el francés le ha informado a Al Khelaifi sobre su decisión de abandonar el club. Esta noticia ha sacudido los cimientos del fútbol europeo y ha desatado una ola de especulaciones sobre el futuro del talentoso delantero.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.

The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024