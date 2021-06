El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, dijo este domingo en entrevista con el diario L’Équipe que Kylian Mbappé permanecerá en el club parisino y que “nunca lo venderán” ni lo dejarán libre.

“Nunca doy detalles de las negociaciones abiertas. Todo lo que puedo decir es que avanza bien. Espero que encontremos un acuerdo”, explicó sobre la negociación de la renovación del contrato de la estrella francesa, el cual finaliza en 2022.

Desde Europa varios periodistas han insistido en que Mbappé ha dilatado esas negociaciones porque quiere jugar en el Real Madrid, pero por las palabras del PSG esa opción ahora se ve muy lejana.

“Es París, es su país. Tiene una misión y no es únicamente de jugar al fútbol sino de promover el campeonato de Francia, su país y su capital. Seré claro, Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis”, agregó en el mismo medio.

El directivo catarí defendió que el delantero es un “chico fantástico, como persona y atleta” y uno de los mejores jugadores de la actualidad: “Ganará el Balón de Oro durante años, estoy 100 % seguro”.

Nasser Al-Khelaïfi también habló con L’Équipe sobre Neymar y le mandó un palo al Barcelona. Explicó que la negociación de la renovación del contrato del brasileño siempre estuvo firme y que solo se demoró por la pandemia.

“Nunca tuve duda de que renovaría. Incluso, cuando el Barcelona intentó fichar a Neymar hasta el final. Creo que ese club tiene algunos problemas económicos, pero no es nuestro asunto. El Barça siempre ha querido a Neymar, eso no es un secreto. Pero Neymar no quería ir”, finalizó el catarí en el diario francés.