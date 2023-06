Gran parte del futuro económico de Independiente Santa Fe está en manos de Kevin Mantilla y Jhojan Torres, jugadores canteranos del club que están en el Mundial Sub.20 con la Selección Colombia.

(Vea también: Barra brava de Santa Fe sacó intimidante comunicado en contra de las directivas)

Y es que ambos jugadores, en especial el zaguero central, ha llamado el interés de varios clubes, incluso del fútbol europeo. Equipos como Liverpool, Porto y otros de Grecia habían estado interesados en Mantilla, negociaciones que hasta el momento no se han concretado.

No obstante, Santa Fe no tiene afán de venderlo y espera que sus jugadores terminen de la mejor manera el Mundial Sub-20 que se lleva a cabo en Argentina y en el cual el jugador se disculpó por un error que cometió durante el partido contra Senegal, para ahí sí comenzar a recibir ofertas concretas y no sondeos.

Cuenta @PSierraR que #Talleres 🇦🇷 ya contactó a #SantaFe para hacer oferta formal por Kevin Mantilla. ¿Al fútbol argentino? Ojalá que no… pic.twitter.com/rDcAQ2WFRF — Familia Cardenal (@CardenalFamilia) June 2, 2023

Sobre este tema, el periodista Felipe Sierra confirmó a través de su cuenta de Twitter que desde Argentina llegaría la primera propuesta formal por el defensor de 19 años, lo que sorprendió al hincha de Santa Fe que lo quiere ver en el fútbol europeo.

(Lea también: Jugador de Santa Fe se iría al Tolima: no duró ni seis meses en el equipo)

Según el comunicador, Talleres de Córdoba se encamina para ser el primer equipo que oferte formalmente por el zaguero colombiano. De inmediato los hinchas de desilusionaros, pues el futbol argentino no sería un ascenso importante en la carrera del cantera ‘Cardenal’.