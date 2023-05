La Selección Colombia Sub-20 hizo la tarea y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-20. Además, como si fuera poco, lo hizo como primero de su grupo en el que enfrentó a Israel, Japón y Senegal. La ‘tricolor’ clasificó con 7 puntos, pese a sufrir en todos los partidos que disputó, pues siempre comenzó perdiendo.

Ahora, el combinado dirigido por Héctor Cárdenas tiene un camino un poco tortuoso de cara a la siguiente ronda y se podría enfrentar a un rival complejo, que sería Nueva Zelanda (tercero del grupo A), Eslovaquia (tercero del grupo B) o quien sea tercero en el grupo F, que puede ser Honduras o Francia.

En el duelo de este sábado 27 de mayo contra Senegal, la ‘tricolor’ hizo varios cambios en su plantel y le dio protagonismo a otros jugadores; sin embargo, en el encuentro hubo una tendencia que ha mostrado el equipo en sus partidos y es siempre comenzar perdiendo, pero esta vez con un error individual de uno de sus mejores jugadores.

Se trata del defensor Kevin Mantilla, quien brilló en el Sudamericano Sub-20 que se hizo en Colombia. El jugador al minuto 30 dio un pase errado hacia el portero Marquines, que fue interceptado por uno de los delanteros de Senegal y él se encargó de rematar para darle la ventaja al equipo africano.

Disculpas de Mantilla por error en Mundial Sub-20

Por fortuna, Colombia pudo empatar el partido y clasificar como primero sin problema, pero Mantilla quedó con el sabor amargo de su error y se pronunció en sus redes sociales disculpándose por lo que cometió en la cancha.

“Noche para el olvido. Sé que estoy acostumbrado a resaltar y mostrar todo de mí en cada partido, pero hoy me tocó lo que a cualquier ser humano le puede pasar. Ofrezco disculpas por no mostrar hoy lo que he demostrado en torneos importantes, pero sé que mañana será un nuevo día y seguiré trabajando por ese sueño que nos trazamos desde el principio”.