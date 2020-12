green

Torino fue el primero en marcar con un gol de N’Koulou a los 9 minutos del partido. En ese momento, el encuentro se ponía cuesta arriba para los ‘Bianconeros’.

Pero Juventus, que contó en el campo de juego con Cristiano Ronaldo, Dybala y sus otras figuras, no fue menor a su rival y se plantó poco a poco en el terreno contrario. No obstante, eso no les alcanzó para igualar el partido antes del final del primer tiempo.

En la parte complementaria apareció la mejor versión de Cuadrado. A los 57 minutos, el colombiano anotó un lindo gol, aunque este fue anulado por la intervención del VAR.

No obstante, el ánimo del antioqueño no se vino abajo sino que incrementó y, con el pasar de los minutos, se volvió mucho más importante con su desequilibrio, velocidad, centros efectivos y despliegue.

A los 78 minutos, Cuadrado hizo un gran pase aéreo que Weston McKennie cabeceó con gran calidad para decretar el empate 1-1. Así fue la primera asistencia:

Con una jugada similar llegó el 2-1. Cuadrado envió otro ‘misil’ de gran precisión para la cabeza de Bonucci, quien solo tuvo que darle dirección a gol. Esta fue su segunda asistencia:

Con esta victoria, Juventus se trepó a la segunda posición de la tabla de posiciones de la Serie A, aunque deberá esperar a que se jueguen el resto de partidos para saber si la conserva o pierde alguna casilla.