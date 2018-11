De hecho, el diario Bild, de Alemania, anunció que el portugués Jorge Mendes, empresario de James Rodríguez, se reunió con los directivos de Juventus buscando que el cucuteño recale en esa institución en un posible intercambio por el argentino Paulo Dybala.

Sin embargo, el medio italiano ‘Il Corriere de Torino’ apuntó que aunque Dybala expresó que le gustaría pasar al Bayern Múnich, el deseo de Juventus es reincorporar al francés Paul Pogba, actualmente en el Manchester United de Inglaterra, en donde sostiene una pública mala relación con su DT, el portugués José Mourinho.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Compañero de James tuvo que disculparse por polémico disfraz de árabe que usó

En consecuencia, este no sería un destino para Rodríguez, cuyo préstamo en el Bayern finaliza a mediados de 2019, cuando tendría que volver a Real Madrid de España si el conjunto alemán no ejerce la opción que tiene sobre él y si otro club no se interesa en tenerlo.