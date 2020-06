green

El funcionario aseguró en una entrevista con el diario El Heraldo que los decretos del Gobierno Nacional que reglamentan la cuarentena para los mayores de 70 años en ningún momento les prohíben a ellos el derecho a trabajar, ya que si se encuentran entre los sectores económicos que tienen permiso para operar, pueden salir de sus casas a desempeñarse de la manera que crean conveniente.

Julio Comesaña entuteló la semana pasada al Gobierno porque pensó que, como la cuarentena para las personas mayores de 70 años se extendió hasta el 31 agosto, no podría dirigir al Junior en su regreso a entrenamientos colectivos en julio y en la reanudación de partidos de la liga que se llevará a cabo en agosto.

“En ningún lado lo restringe explícitamente, el decreto no dice: si usted tiene más de 70 años no puede trabajar (…) Está en todo se derecho de trabajar si así lo considera, no tiene que efectuar ninguna medida adicional”, aseguró el secretario de Desarrollo Económico barranquillero al periódico.

Un día después de que se conociera que Comesaña entuteló al Gobierno, el Junior emitió un comunicado en el que aseguraba que no estaba de acuerdo con la decisión del colombo-uruguayo.

De todas maneras, aún falta bastante tiempo para que el entrenador del cuadro ‘tiburón’ necesite salir de su casa para trabajar junto a sus jugadores. Apenas hasta el 22 de junio iniciarán los entrenamientos individuales de los deportistas y ya en julio los equipos podrán trabajar como solían hacerlo.

Sin embargo, aún no está claro si para los entrenamientos colectivos y la posterior reanudación del torneo colombiano los equipos deberán concentrarse en pocas ciudades o no.