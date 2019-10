De acuerdo con Vélez varios futbolistas con más de 30 años de edad y altos sueldos no apoyarán el llamado a cese de actividades para una fecha por definir aprobado por su agremiación, la cual argumenta que sus peticiones laborales no han sido atendidas por la Dimayor.

“Ya hay algunos jugadores importantes que le dijeron no al paro, a eso no voy… Le están sacando el cuerpo porque dicen: ‘Si vamos a un paro, nos acaban el contrato y con más de 30 años ¿qué vamos a hacer?’”, indicó.

También argumentó que “como los empleadores son los clubes y no la Dimayor, los jugadores van a sufrir consecuencias jurídicas y económicas, y no tendrán protección legal por parte de la agremiación, ente que no tiene esa capacidad”.

También reveló que un grupo de directivos piensa sacar provecho de la huelga: “Hay dirigentes que dicen: ‘Mejor que se vayan al paro, con eso les acabamos unos contratos que queremos acabar con justa causa y que se vayan con sus pases a ver si consiguen equipos que les paguen 80 y 100 millones de pesos mensuales’”.

Por el momento, hay una reunión citada por el ministerio del Trabajo para este lunes 21 de octubre con el objetivo de que las partes lleguen a un acuerdo.

Acá, el pliego de peticiones de los jugadores: