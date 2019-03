“Hay personas que te hablan bonito, pero por detrás te dan cuchillo, eso hemos sentido con este Álvaro González. Esto es una retaliación, esta lucha viene hace 10 años”, indicó Yoreli Rincón con referencia a los anuncios hechos por el directivo, quien dijo que la liga femenina profesional no continuará y que la Selección de la categoría mayor se acabará para evitar más problemas.

Entre tanto, Isabella Echeverri también criticó a Álvaro González Alzate por pedir que no se tengan más en cuenta a las jugadoras mayores de 25 años: “González tiene poder, lleva más de 30 años en la Federación y nos pide recambio, pero él no se ha ido. Es la bestia negra del fútbol colombiano. Piden un recambio generacional, pero ¿para cuándo el cambio en la Federación?”.

Por otra parte, Daniela Montoya habló de cuando dejó de ser convocada al combinado patrio: “Salí a hablar de un premio que nos habían quedado de dar. Eran 10 mil dólares por ganar. Yo no le vi nada de malo reclamar. Por eso tal vez me vetaron de la Selección”.

Pero no todas las críticas fueron para González, dirigente encargado del fútbol aficionado y femenino en Colombia “No es solo una persona la que no nos quiere, es toda una Federación, hay varias personas ahí; necesitamos un cambio en esa entidad”, agregó Yoreli Rincón.

Entre tanto, Natalia Gaitán, capitana histórica del equipo nacional, afirmó que hay una reunión planeada con los directivos y que las quejas por irregularidades en el manejo del fútbol femenino “serán llevadas a la Defensoría del Pueblo y a otras instancias”.

En video, las palabras de las jugadoras: