Ella, una de las jugadoras con más antigüedad en las diferentes selecciones Colombia femeninas, se pronunció de manera reflexiva en la rueda de prensa que convocaron varias de las mejores futbolistas del país para presentar a la opinión pública pruebas de las denuncias que vienen haciendo en las últimas semanas sobre falta de condiciones laborales óptimas para desempañarse profesionalmente.

“Yo me pregunto: ¿Quién compra un proyecto que no tiene un inicio, que no se sabe cómo va a ser? Es muy complicado generar algo de negocio bajo una estructura que no tiene cimiento de nada”, aseguró Velásquez en referencia al argumento esgrimido por los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol de que fue complicado continuar con la liga femenina profesional porque esta no era rentable y no tenía patrocinadores.

En la rueda de prensa las jugadoras presentaron pruebas de que desde hace 7 años empezaron a presentarle a la FCF sus inconformidades sobre las necesidades del fútbol femenino colombiano, y un audio inédito en el que se confirmó que directivos de la entidad vetaron a la jugadora Daniela Montoya después de que ella se quejara públicamente de que la FCF no les había cumplido a las integrantes de la Selección Colombia con el premio pactado por su participación en el Mundial que se jugó en Canadá, en 2015.

Velásquez habló fuerte contra los directivos del balompié nacional que han tenido palabras descalificadoras hacia ellas. “A los dirigentes les preocupa más si somos lesbianas o borrachas, más de lo que podemos generar (…) Hablan de un cambio generacional. Ellos (los directivos) llevan unos 30-50 años. También podría haber un cambio generacional ahí…”, acotó la lateral izquierda.

Por último, Oriánica se refirió al nuevo torneo Sub-23 que tiene pensado implementar la FCF en lugar de la liga profesional. “Salen con un torneo Sub-23. (Nosotras) Felices de que apoyen el semillero, a las niñas que van en el proceso, pero a los 24 años les van a decir adiós a ellas. ¿En qué momento vamos a generar una afición, en que momento vamos a hacer un cambio?”, concluyó la futbolista.