Daniela Montoya fue la protagonista de uno de los momentos más importantes de la rueda de prensa que ofrecieron este jueves las futbolistas. Ella quedó marginada de la Selección Colombia Femenina en 2016, después de que se quejara públicamente de que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no les cumplió a las integrantes del equipo con el premio pactado por su participación en el Mundial que se jugó en Canadá, en 2015.

Montoya presentó una grabación en la que habla el directivo Álvaro González Alzate, miembro del Comité Ejecutivo de la FCF, haciendo referencia a lo incómodas que resultaron para la entidad las denuncias de Montoya y confirmando que el veto a la volante fue premeditado.

“Como a nosotros nos llegó el aviso de que el sindicato es usted, usted no puede estar con nosotros (…) Usted es la punta de lanza contra nosotros. Si yo tengo una verraca lanza en el rabo, me la quito, para que no me chuse más y ya. Y me quité la pulla, y estoy feliz”, asegura González Alzate en la grabación presentada por una de las futbolistas más importantes de Colombia, que se puede escuchar al final de esta nota.