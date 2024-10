Llegar al fútbol profesional, por no generalizar, es casi que el sueño que tienen en común los niños que desde la infancia son amantes a este deporte y aunque es difícil, por factores que se mencionaran adelante, no es imposible.

Así lo relató el mismo Sharif Merlano, jugador del Bogotá F.C. de la segunda división de Colombia, quien después de pasar las duras y las maduras, logró debutar como futbolista profesional a los 28 años, una edad que para muchos es difícil llegar al profesionalismo de este apasionante y exigente deporte.

Este defensor central, oriundo de la ciudad de Barranquilla, luchó y no dejo de perseguir su sueño hasta que por fin logró jugar un partido como jugador profesional de fútbol con un equipo colombiano.

Por medio de un video publicado en las redes sociales oficiales del club de la capital del país, dieron a conocer y destacaron la historia de Sharif. Una historia de resiliencia, ya que le toco “remar” contra la corriente para llegar donde está. Lo común, o ideal, es que un jugador empiece en las divisiones menores, se consolide y debute. Este no fue el caso.

“El tema mío no fue de mucha ayuda. En Barranquilla jugaba con un equipo, jugaba con otro, tuve un microciclo de selección Atlántico en Barranquilla en la categoría sub-21. Se me abrió una puerta para hacer pruebas con Llaneros, pero las cosas no se me dieron. Me presenté con un profesor que me dijo que me iba a ayudar, fui a Tigres, tuve un problema ahí”, comenzó contando el jugador en el video.