“Si no quieren apoyarnos, que no nos apoyen. Pero que no vengan a poner piedras en el camino, que nos dejen, que nosotros solitos nos arreglamos. Es preferible jugar a puerta cerrada porque, realmente, hay momentos en los que sentimos que no son de ayuda (los hinchas)”, aseguró Herner en la última rueda de prensa que ofrecieron varios jugadores del América de Cali, como se puede apreciar a continuación:

Los jugadores del América diciéndole a su hinchada que son el jugador -12. 😂 pic.twitter.com/hJ4bYdq4X9 — Futbol Sin Cracks (@FutbolSinCrack) October 24, 2018

El pronunciamiento de Herner se dio porque en el último partido que los ‘diablos rojos’ disputaron en su estadio, que ganaron por 2 a 1 ante Rionegro, los jugadores recibieron constantes insultos por parte de los aficionados.

El entrenador del equipo, Fernando ‘Pecoso’ Castro, también fue víctima de los improperios y no los toleró. El estratega se dirigió a la tribuna para gritar a un aficionado que lo había tratado de cometero.

El presente del América de Cali no es el ideal ya que los malos resultados que sumó en las últimas semanas lo tienen al borde de la eliminación en la liga. El próximo fin de semana, el equipo rojo se medirá ante el Junior de Barranquilla, con la obligación de ganar para seguir con la ilusión de clasificarse a los cuartos de final.