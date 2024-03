Gran expectativa generó en el Polideportivo Sur de Envigado el debut de Juan David Córdoba, joven de 14 años del Orsomarso que ingresó al minuto 75 en el juego por Copa Betplay donde Envigado venció 1-0 a los vallecaucanos.

En la previa, el club lo había anunciado en redes sociales entre los viajeros, lo cual generó expectativa sobre su posible debut. Lo utilizó como imagen en el cartel publicitario del partido, lo cual dejó claro que tendría algunos minutos.

Córdoba reemplazó a Cristian Caicedo, y en los poco más de 15 minutos que estuvo en cancha, se paró por banda derecha y mostró sus dotes como un encarador veloz.

Lo que más llamó la atención fue su edad. Nació en 17 de marzo de 2009, y aún con 14 años, se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes en debutar en la historia del fútbol profesional colombiano.

Earlier tonight, 2009-born; Juan David Córdoba 🇨🇴 made his professional debut for Orsomarso vs Envigado.

Leaving nice glimpses of trickery, speed, DEF work & surprisingly due to age, effectiveness in physical contact – plus a trivela to delight.

✍️pic.twitter.com/0gQ0uenlJA

— The Next Wave (@_TheNextWave_) March 6, 2024