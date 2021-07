Mercedes Pérez era una de las esperanzas de medalla para Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no tuvo su mejor presentación y terminó cuarta en las Justas, aunque sí recibió diploma olímpico.

Tras su último intento fallido, la deportista samaria no tuvo más remedio que soltar toda su frustración con mucha rabia, tristeza y llanto que vieron todos los espectadores.

La competencia no comenzó muy bien para la colombiana y en la primera parte de la prueba no tuvo buenos resultados. De ahí para adelante todo estuvo cuesta arriba para ella y por más que intentó no logró meterse en el podio.

Tras fallar su último intento con 132 kg, Mercedes Pérez se lanzó al piso y empezó a llorar desconsoladamente como consecuencia de su cuarto puesto en esta prueba halterofilia en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Desgastada y luego abrazándose con su equipo de trabajo, la deportista tuvo que soltar toda su tristeza por no conseguir el objetivo de colgarse una medalla y repetir el cuarto puesto obtenido en los Juegos Olímpicos del 2016.

Mercedes Pérez recibió diploma olímpico por su buena participación en esta competencia, pero su objetivo principal era llevarse una medalla pues a sus 33 años parece difícil que pueda intentarlo una vez más.

Así fue el frustrante momento que vivió la colombiana este martes en los Juegos Olímpicos de Tokio: