En la primera semana de competencias algunos nombres han resaltado entre los miles de atletas que están en los Juegos Olímpicos de Tokio y uno de ellos es el de esta joven africana.

Barbra Banda es la capitana de la selección de Zambia y en los dos partidos que ha jugado ya ha marcado dos tripletes, es decir, seis goles. Con estas anotaciones, esta mujer se convirtió en la futbolista africana con más tantos en la historia de los Justas deportivas.

Banda le marcó tres goles a Países Bajos y tres más a China y, además de su buena técnica, en el mundo están sorprendidos con su físico, pues ha demostrado una gran fortaleza y calidad sobre los campos de fútbol.

Estas son algunos de los reconocimientos que ya le están haciendo internacionalmente:

🇿🇲 Barbra Banda in #Tokyo2020:

2️⃣ Matches = 6️⃣ Goals.

The @Copper_Queens star became the African player with the most goals scored in the Olympics, edging Mercy Akide (4). 🔝

𝙍𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙. 𝘽𝙧𝙚𝙖𝙠𝙚𝙧. 👏 pic.twitter.com/tpLTWgi2gK

— CAF Women (@CAFwomen) July 24, 2021