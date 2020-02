green

Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) aprovechó el lanzamiento que le hizo el argentino Maximiliano Richeze para superar en el mano a mano al también colombiano Álvaro Hodeg (Deceuninck Quick-Step), que fue el primero el levantar embalaje final.

Tal y como Richeze lo hace con Fernando Gaviria, ahora le sirvió de gregario a Molano, quien frenó el cronómetro en 3:12:09 luego de 154 kilómetros planos entre Paipa, su tierra natal, y Duitama.

Este jueves 13 de febrero continuará el certamen con 177,7 kilómetros planos entre Paipa y Sogamoso. La clasificación general no tuvo cambios y siguió siendo liderada por el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Education First).

En video, así fue el remate:

🇨🇴 #TourColombia2020 Fue el más rápido en la segunda etapa, Sebastián Molano. Los World Tour siguen ganando en el Tour Colombia. 👏 pic.twitter.com/T5mY7kgKIg — Nicolás Borrás C. (@BorrasNicolas) February 12, 2020

Resultados de la etapa:

1. Juan Sebastián Molano (COL – UAE): 3:12:09

2. Álvaro Hodeg (COL – Deceuninck): MT

3. Itamar Einhorn (ISR – I. Nation): MT

Clasificación general:

1. Jonathan Caicedo (ECU – Education First): 3:30:10

2. Sergio Andrés Higuita (COL – Education First): MT

3. Daniel Felipe Martínez (COL – Education First): a 0:03

Tercera etapa (13 de febrero – 177,7 kms):