Juan Sebastián Molano ganó este jueves 23 de febrero de 2023 la fracción de 174 kilómetros planos que tuvo el Tour de Emiratos Árabes Unidos con partida en Al Shindagha y arribo en Dubái Harbour.

El boyacense del equipo local UAE Emirates no integraba el grupo de principales candidatos para llevarse el triunfo. Sin embargo, se logró meter en el embalaje con los reyes de la velocidad sorprendiendo desde atrás en los metros finales al cruzar la línea en el primer lugar.

De hecho, fue una victoria bastante apretada si se tiene en cuenta los jueces debieron acudir al ‘foto finish’ para establecer con claridad cuál había sido el vencedor del día.

Fue así como el rematador de 28 años de edad fue declarado triunfador, pues su bicicleta sacó pocos milímetros de ventaja sobre la del neerlandés Olav Kooij y la del australiano Sam Wesford, segundo y tercero, respectivamente.

Pero el valor de la conquista está en el nombre de los rivales que fueron rebasados en el remate, como los neerlandeses Dylan Groenewegen y Danny van Poppel, el belga Tim Merlier, el irlandés Sam Bennett y hasta el también colombiano Fernando Gaviria, que no estuvo entre los 10 primeros.

Este resultado no influyó en la clasificación general, que siguió teniendo al belga Remco Evenepoel como líder y a Éiner Rubio en el octavo lugar como el mejor ‘escarabajo’, octavo a 1:11.

Ahora, este viernes 24 de febrero, vendrá otra oportunidad para los esprinters con un trazado de 170 kilómetros llanos.

Esta es la segunda alegría para el ciclismo colombiano en el certamen, ya que 24 horas antes Éiner Ruibio se había adjudicado la etapa reina.

En video, la victoria del colombiano y su festejo posterior:

What an amazing display of teamwork from from the guys for our first victory at this #UAETour 👏 #WeAreUAE 🇦🇪 pic.twitter.com/OyxOZ3JnCc

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 23, 2023