Desde que se conoció que el antioqueño debía operarse y pasaría varias semanas fuera de las canchas, Inter de Milán comenzó a moverse para buscar una solución en la banda derecha.

Diciembre fue un mes especialmente difícil para el técnico Simone Inzaghi en ese sentido, pues no tuvo disponible a Cuadrado y el titular de la banda derecha, Denzel Dumfries, estaba en la etapa final de recuperación de su propia lesión.

(Lea después: Juan Guillermo Cuadrado fue operado con éxito y dicen cuánto tiempo estará de baja)

El puesto tuvo que cubrirlo Matteo Darmian, lateral devenido en defensor central, que hace años no desempeñaba ese rol. Aunque cumplió, la posición es una de las más exigentes en el esquema del técnico italiano, que juega con 3 centrales y 5 volantes, con carrileros muy activos. Por eso, pese a que estaba en la víspera del regreso de Dumfries, no era suficiente.

Inter salió a comprar desde el primer momento y este martes se confirmó que ya tendría listo a su nuevo carrilero derecho, que alternará con el jugador de la selección de Países Bajos y relegará a Cuadrado a un tercer escalón cuando vuelva.

Lee También

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, este jueves llegará a Milán el canadiense Tajon Buchanan, por quien los campeones de Copa Italia habrían pagado 7 millones de euros más bonos al Brugge de Bélgica. Un refuerzo de alto nivel, viendo que también es jugador internacional con su selección y viene de ser titular con los belgas.

⚫️🔵 Tajon Buchanan will undergo medical tests as new Inter player on Thursday, plan confirmed. https://t.co/ocf3sDgzAy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2024