Después de una primera parte donde debió ser expulsado, Juan Guillermo Cuadrado no pudo terminar el compromiso entre Napoli y Juventus, por la jornada número 22 de la liga italiana 2020-2021.

El futbolista antioqueño, que no salió al terreno de juego para el segundo tiempo, habría sufrido algunas molestias musculares en uno de sus aductores. No obstante, el club ‘bianconero’ no ha confirmado la gravedad de la lesión.

Pese a que había sido anunciado como inicialista para el partido, el arquero colombiano David Ospina no pudo ser parte del encuentro y fue enviado a la tribuna, ya que tuvo un inconveniente físico en el calentamiento previo.

Al final, el partido terminó 1-0 a favor del Napoli gracias a la anotación convertida por de Lorenzo Insigne en el minuto 31. Con este resultado, el conjunto del sur de Italia subió a la cuarta posición de la Serie A, mientras que Juventus se alejó de la punta.

La Selección Colombia deberá enfrentar a Brasil el próximo 26 de marzo y, además de los jugadores que están en Inglaterra, no tener la presencia de Ospina y Cuadrado serían dos bajas muy importantes.

Lo bueno es que falta más de un mes para que se conozca la lista de convocados de Reinaldo Rueda, quien se está preparando para todas esas contingencias con el microciclo que realizó durante esta semana.