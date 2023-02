El clásico costeño se vivió con intensidad, tuvo pierna fuerte, polémicas y mucho fútbol que puso ‘Juanfer’ Quintero al servicio del Junior. Sin embargo, el 0 por 0 se mantuvo y el ambiente para el técnico Arturo Reyes empieza a ponerse pesado, incluso se vuelve a mencionar un cambio al comando técnico.

Aunque apenas van 4 partidos de la Liga BetPlay 1-2023, este empate con Unión Magdalena se suma a las igualdades con Águilas Doradas e Independiente Medellín, además a la derrota con Atlético Bucaramanga. Ya son 4 encuentros sin victoria en 2023 y 11 si se recuerda el remate del 2022, lo que lleva a que una afición exigente empiece a dudar del DT y que la opinión futbolera vuelva a pensar en un cambio en el banquillo.

(Vea también: Pese a sinsabor, Colombia salió con ñapa, además del Mundial Sub-20)

La falta de gol, a pesar de los pases de Juan Fernando y de la presencia de Carlos Bacca en el ataque, es algo que preocupa y ya genera críticas. Y en medio de este contexto, Quintero salió a poner la cara e hizo un llamado a la calma:

“El tema del gol, es aferrarse al trabajo. Si te pones a ver el partido, [Unión puso] una línea de 5, después una de 4, y creamos opciones de gol. Eso implica que hemos hecho las cosas bien, para llegar al arco rival. Son cosas que pasan en el fútbol, las rachas, pero confío plenamente en nuestros delanteros y nuestro juego. El juego fue muy positivo, en lo colectivo y creando opciones. Pero hace parte del fútbol que hay veces no entre. Desde que tengamos 8 o 9 situaciones de gol, quiere decir que venimos haciendo las cosas bien. Y en el momento que entre, se nos va a abrir la confianza”

‘Juanfer’ Quintero no quiso meterse en las decisiones del técnico para solucionar el problema de gol y afirmó que “el entrenador sabe a qué jugador y en qué momento los puede meter”. Pero también se refirió a que el desgaste le pasa al equipo que más propone y que siempre confía en el trabajo de sus compañeros.

(Vea también: Salida de Daniel Ruiz descuadró a Millonarios y dejó a Nacional con el trono)

Y puntualmente, sobre el ambiente complicado que se vive alrededor del Junior y de Reyes, puntualmente en Barranquilla, el talentoso jugador explicó que no hay que ser apresurados para evaluar y tomar decisiones:

“Me siento muy tranquilo y seguro de que vamos a salir de esto. Y no me tengo que meter, pero son 4 fechas, no se ha acabado el mundo, tenemos que estar tranquilos. Del tema cultural en Barranquilla, es fácil salirse ahora, soy una persona que confía, en los momentos difíciles, porque somos los únicos que lo podemos sacar. Nuestra hinchada es demasiado importante, hoy ves el estadio, apoyó y esa energía la necesitamos. En algún momento va a entrar, de mi parte, estoy confiado y seguro de que vamos a salir de esto. Soy una persona muy positiva y el fútbol, a raíz del trabajo, nos va a dar el premio al final”.