La salida de Paulo Autuori del equipo ‘verdolaga’ provocó un sinfín de comentarios entre aficionados y periodistas, puesto que nadie se esperaba la noticia, teniendo en cuenta que horas antes el presidente del club, Mauricio Navarro, había ratificado la continuidad del DT.

Por ejemplo, en redes sociales se formó un debate sobre las razones que desembocaron en la decisión de las directivas, pues la mayoría de hinchas estuvieron de acuerdo con la desvinculación del estratega.

COMUNICADO OFICIAL 📄 Paulo Autuori pic.twitter.com/fpPSU9fSu5 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 6, 2023

Juan Felipe Cadavid y el dardo a periodista de Win Sports por Autuori

Ante la noticia que se conoció este 6 de julio, Juan Felipe Cadavid dio su opinión sobre el caso no sin antes lanzarles un dardo a los periodistas Juan David Londoño y Felipe Sierra, este último, de Win Sports, empresa en la que trabajó el analista deportivo durante varios años.

Así pues, el ahora periodista de Caracol Radio aprovechó el espacio en su canal de YouTube para tirarles a Sierra y a Londoño por no tener la primicia sobre la la salida de Autuori, pues, según él, “si ellos no lo dicen, no es oficial“.

“Esta vez no tuvieron que recurrir a los que dicen tener toda la información de Atlético Nacional… Si ellos no lo dicen no se hace oficial. El señor Londoño y el señor Sierra, que supuestamente todo lo de Nacional ellos lo dicen, esta no la tuvieron, no se les filtró. Vea usted“, dijo el comunicador en tono irónico.

No me sorprende ver caer cada vez más bajo a @JFCadavid; el adebacle de su protagonismo lo ha llevado a buscar formas “diferentes” de figurar.

Tirarle a @PSierraR y a @juandl84 le sirve porque vamos a hablar de él; pero en el fondo sabe que ellos dos son MUCHO mejores que él. 🤙 pic.twitter.com/EM1HGEGBiE — Daniel Augusto™ (@augustonarvaez8) July 6, 2023

Y es que, tal y como manifestó Cadavid, tanto Sierra como Londoño comparten información de equipos y jugadores con base a lo que les dicen los empresarios de futbolistas y no tienen en cuenta las fuentes oficiales, en este caso, el club.

“Hay información que ellos no tienen. Pero qué casualidad, es que esto no lo iba a saber un empresario, esto es información del club; entonces, como es información del club y no de un empresario con razón no la sabían los que generalmente salen y cuentan las cosas que les dicen los empresarios”, precisó.

Y remató diciendo: “Esta vez nadie tenía la información, limpiecita salió y Atlético Nacional nos sorprendió a todos con el comunicado”.

Las palabras de Cadavid causaron revuelo en redes sociales, pues hubo internautas que le dieron la razón al periodista de Caracol Radio, mientras que otros defendieron a capa y espada a Sierra, comunicador de Win Sports.

No se si será cierto o no pero, que @PSierraR le de RT es falta de seriedad y humildad. Las cosas se caen por su propio peso, no hay necesidad de buscar figurar. Muy mal Pipe. — OSCAR 15 (@Oscar151717) July 6, 2023