Juan Carlos Osorio fue oficializado como nuevo entrenador del club Athletico Paranaense, perteneciente a la primera división del país de la samba y que en 2024 participará en la Copa Surmaericana.

El risaraldense retorna de esta manera a la Liga de Brasil, pues en 2015 tuvo un fugaz paso por el Sao Paulo, al que solo alcanzó a dirigir en 34 partidos.

Ahora, a sus 62 años de edad vuelve a tener una nueva oportunidad internacional, ya que también ha tenido experiencia en escuadras de países como Estados Unidos, México, Paraguay y Colombia.

Su reto, aparte de la competencia continental, será volver a instalar al elenco de Curitiba en Copa Libertadores y luchar por un título.

El estratega oriundo de Santa Rosa de Cabal arribará a suelo brasileño el viernes 5 de enero de 2024 para firmar contrato y dar inicio a los tratabajos de pretemporada el sábado 6 del mismo mes.

El nombre del timonel ‘cafetero’ fue confirmado por su nuevo club en la noche del 3 de enero de 2024 con un comunicado lleno de elogios para él.

Hasta el momento no se ha confirmado si el técnico arribará con más de sus compatriotas a la escuadra del sur de Brasil.

Acá, el comunicado completo:

