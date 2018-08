Así lo relató el exfutbolista argentino Sebastián Domínguez a Telefe, que describió al ‘Patrón’ como un hombre con “los huevos muy grandes”.

“En un momento, (el ‘Patrón’) se pone a discutir cara a cara con ese muchacho (barra brava), y el barra le dice ‘espérame acá, que voy al auto’. Desde donde estábamos se veía todo; él va hasta el auto y sale con un machete. El ‘Patrón’ llevaba a su hijo, de 11 años, de la mano”, relató el argentino.

Domínguez recuerda que cuando los demás jugadores vieron el arma del aficionado quedaron en shock, pero Bermúdez le pidió que se llevara a su hijo para poder “encararlo”.

“Parecía una película, el hincha venía caminando con el machete y el ‘Patrón’ Bermúdez, de frente, diciéndole ‘¿sabes dónde nací yo?, ¿sabes de dónde vengo yo?, yo nací con esos machetes, ¿qué vas a hacer?’. Fueron 30 segundos del barra amenazando con pegarle, y el ‘Patrón’ inmutable, no se movió. Estaba parado cara a cara putiándose, pero en ningún momento reculó”, comentó el ‘gaucho’.

El exfutbolista argentino reconoció la valentía del colombiano, que por fortuna no se vio herido ya que “el barra nunca tuvo las bolas para tirar el machetazo, por suerte”, e incluso bromeó diciendo que “no tengo tatuado al ‘Patrón’ Bermúdez porque no me animé, pero es increíble.”

En video la anécdota relatada por Sebastián Domínguez.