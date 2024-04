Este jueves 11 de abril, Bolívar derrotó 3-2 en su casa a Millonarios y se afianzó como único líder del grupo E de la Copa Libertadores al sumar puntaje perfecto luego de dos jornadas. El ‘Embajador’ se quedó con una unidad y es tercero.

Los goles del local fueron autoría de José Sagredo, Francisco Da Costa y Bruno Sabio, todos en el primer tiempo, mientras que Leonardo Castro marcó un doblete para el cuadro capitalino en la segunda mitad.

Esto representó un duro golpe para los dirigidos por Alberto Gamero, por lo que diferentes periodistas —como lo hizo Antonio Casale— criticaron la actuación del club bogotano. Uno de ellos fue Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, quien no se guardó nada para dar su opinión.

¿Qué dijo el ‘Patrón’ Bermúdez de Millonarios?

En un video publicado en su canal de YouTube, el comunicador fue enfático en que la mala actuación del ‘Embajador’ en el primer tiempo terminó pasándole factura al final. De hecho, lo calificó como “desastroso, pésimo y horroroso”.

“No es que esté eliminado Millonarios, pero este partido no se debía perder […]. Reaccionó y le dio una luz de esperanza a sus hinchas y el rival terminó pidiendo tiempo”, mencionó inicialmente.

Para el ‘Patrón’, el tema de la altura en Bolivia no es cuento chino y sí afecta a los equipos que juegan de visitantes.

“La altura no es milonga, eso no es carreta. Liquidados los [jugadores] de Millonarios y apenas iban 10 minutos […]. Este Millonarios no es un equipo con mucha jerarquía ni con mucha experticia en este tipo de competiciones […]. Este equipo es muy virgen y no tiene jugadores de mucha calidad para resolver un partido y enfrentar a un rival como este”, agregó en su apreciación.

Para Bermúdez, la falta de experiencia de Millonarios en torneos internacionales quedó en evidencia, pese a que en el fútbol colombiano ha logrado consolidar un proceso.

“Un equipo novato, tiernito, caserito. Millonarios es un equipo casero, muy bueno acá, pero por fuera no. Aunque hago la salvedad que en La Paz cualquiera se come 3, no solo Millos. Una vez, Argentina se comió 6 y con Messi”, señaló en una parte.

Luego, agregó: “Lo que sí le valoro a Millonarios es el amor propio. Este equipo cuando está caído saca amor propio y es capaz de levantarse a pelear. En este partido, muerto, liquidado y en el hueco, se creyó el cuento, no bajó los brazos, dio pelea y eso se le abona al cuadro azul”.

