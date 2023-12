Uno de los periodistas deportivos que más debates provoca en redes sociales es Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, ya que suele tener opiniones que van en contra a lo que piensa la mayoría de futboleros en Colombia.

De hecho, y así como ha ocurrido con otros comunicadores del país, algunos de sus seguidores le han dicho que lo quieren ver dirigiendo un equipo para ver si todo lo que decía lo podía aplicar en una cancha de fútbol.

Sobre ese tema, el periodista fue consultado en una reciente entrevista y él no evadió el tema. De hecho, Bermúdez estudió para ser técnico, pero no ejerció nunca.

“Si me dan el Real Madrid lo saco campeón de la Liga española, ténganlo por seguro. Pero de ahí a hacer un trabajo de calidad, lo hago en los medios”, dijo el periodista en el pódcast ‘SíSePuedCast’.

Acá, el momento en el que se refiere a la posibilidad de ser técnico:

Qué sueño tiene por cumplir Jorge ‘Patrón’ Bermúdez

Aunque el deseo del comunicador no es estar al frente de un equipo profesional, sí tiene la ilusión de dirigir y orientar equipos de niños.

“Me atrevería [a dirigir] con los niños. Es un proyecto de vida porque a mí me apasiona dirigir, orientar y ser educador de niños. Lo tuve que dejar porque en este país usted se muere de hambre… una pena porque debería tener un buen salario porque tiene una responsabilidad enorme”, dijo inicialmente en el mismo espacio.

Según mencionó el periodista, tuvo que escoger entre el periodismo y enseñar, pero espera en un futuro volver a retomar ese sueño que tiene.

“Me tocó tomar en un momento determinado la decisión de enfocarme al 100 % al periodismo o al entrenamiento. Pero espero que Dios me dé la oportunidad de estar más tranquilo económicamente para instruir a los chicos a través del juego, del fútbol, de la pelota… eso me apasiona muchísimo”, agregó.

Por último, dijo por qué no se atrevería a dirigir un equipo profesional y prefiere analizar el fútbol desde afuera.

“Yo tengo una premisa de vida. Usted debe hacer aquello para lo cual se ha preparado durante toda la vida […]. Irme ahorita para un equipo, ¿con qué liderazgo, con qué conocimiento de una plantilla? Yo conozco el fútbol para analizar el juego, no para liderar un equipo y manejar una plantilla. ¿Para qué me voy a meter a hacer cosas que no sé? Lo haría mal”, concluyó en la misma entrevista.

