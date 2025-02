Unión Magdalena sigue sin encontrar la victoria en su regreso a la primera división del fútbol colombiano, ya que acumuló su tercer empate consecutivo, esta vez, ante La Equidad, en un encuentro que terminó 0-0.

El partido correspondiente a la fecha 5, disputado en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, tuvo la expulsión de Deyson Copete (La Equidad) en el minuto 16 del primer tiempo; sin embargo, el ‘Ciclón’ no pudo sacar ventaja con un hombre más en cancha y eso causó molestia en la hinchada.

Y es que cabe recordar que la situación se repite luego de lo sucedido en el pasado clásico con el Junior, en el que Unión también disfrutó de superioridad numérica, pero sin efectividad en el resultado.

Así pues, la seguilla de empates provocó descontento en gran parte de la afición, que expresó su inconformidad contra los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Jorge Luis Pinto tan pronto finalizó el partido.

De hecho, el técnico santandereano protagonizó un fuerte agarrón con uno de los asistentes al estadio:

Fue a raíz de ello que Pinto explotó en rueda de prensa por el cruce con el hincha en el Sierra Nevada, con una dura declaración: “Pregúntele a la tribuna lo que me dice. He recorrido el mundo, en estadios llenos con 70-80 mil personas y eso no me ha pasado. No me voy a dejar irrespetar; Pinto puede perder lo que sea menos la dignidad. Si me van a irrespetar, que busquen otra persona. Después de haber recorrido el mundo, de estar donde he estado, para que venga una persona a insultarme ahí, ¡no!”.