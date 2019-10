Luego de jugar el último partido del año, que fue empate sin goles contra Rionegro, Jorge Luis Pinto aseguró en rueda de prensa que hablaría de su futuro hasta este jueves 31 de octubre. Sin embargo, el técnico se anticipó a esa cita y decidió acabar de una vez por todas los rumores sobre su inminente salida.

“He presentado a la Junta Directiva de Millonarios FC mi renuncia como director técnico del equipo”, anunció Pinto en esa red social.

Quiero informar a la opinión pública, a la hinchada de @MillosFCoficial y a los medios de comunicación que he presentado a la Junta Directiva de Millonarios FC mi renuncia como Director técnico del equipo. Mi aprecio y admiración siempre por esta gran institución. — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) October 30, 2019

El técnico había dicho que si no avanzaba a unos cuadrangulares de la Liga Águila, sería el primero en abandonar Millonarios. Sin embargo, aplazó su anuncio.

El equipo azul de Bogotá concretó siete partidos sin ganar en el remate del semestre de la Liga Águila: dos empates y cinco derrotas (2 puntos de 21 posibles) lo condenaron al puesto once en la tabla de posiciones.

En su primera rueda de prensa como técnico de Millonarios, el 14 de noviembre de 2018, Pinto fue insistente en dejar claro que al club ‘embajador’ solo le sirve ganar y que él llegaba a esta institución con el firme objetivo de respetar esa histórica tradición.

Jamás nos puede pasar por la cabeza estar pensando que estamos llorando por entrar al octagonal. Nunca. El día que yo esté peleando por un octagonal y que, Dios me ampare, quede por fuera, del vestuario salgo para la calle, me voy y no vuelvo más”, declaró Pinto hace once meses.

Ahora Millonarios espera que los 78 puntos que tiene en la reclasificación le alcance para jugar la Copa Sudamericana del 2020. El cupo a la Copa Libertadores por esa tabla lo perdió por no clasificar a los cuadrangulares.