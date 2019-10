El viacrucis que vivió la pedalista venezolana quedó expuesto luego de que ambos fueran entrevistados por la emisora La W.

Al ser consultado por la problemática relación que tuvieron, Robayo aseguró que se molestó bastante luego de ver una supuesta conversación comprometedora con Fernando Gaviria, quien según él también fue novio de Chacón, y otra con el entrenador de patinaje Juan Carlos Baena.

“Fuimos a una competencia, cogí el celular para colocar música y le llegó un mensaje de Fernando Gaviria. Le encuentro unos chats muy comprometedores, en los que ella le envía fotos desnuda y conversaciones comprometedoras”, aseguró el exnovio de la ciclista venezolana, quien se desempeñó en los últimos años como entrenador de pedalistas.

“Cualquier persona se desespera, yo no le dije nada, pero al otro día seguí picado y seguí escarbando (el celular), y le encuentro que ella al mismo tiempo que está conmigo, le encuentro otra conversación muy comprometedora y una relación con el entrenador de patinaje Juan Carlos Baena. Yo digo: ‘¿Esto qué es?’”, agregó Robayo.

Lilibeth negó rotundamente esas afirmaciones de su agresor. “Yo nunca he enviado fotos desnudas. Yo sí le envié una foto en traje de baño, y yo jamás tuve una relación con un entrenador de patinaje. Yo jamás tuve una relación con Fernando Gaviria. Él está en Europa, y tampoco con el entrenador de patinaje. Nunca lo engañé”, manifestó Chacón en La W. “Él (Robayo) empezó a enviar fotos de mí en ropa interior a los amigos y a todas las personas y comenzó a decir que yo era una cualquiera”, agregó la deportista.

La ciclista, que en 2018 ganó una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, contó que ya denunció ante la Fiscalía a Robayo, quien fue “sancionado por cuatro años por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo por supuestamente suministrar sustancias dopantes a un ciclista”, recordó la emisora en su página web.

La venezolana agregó que decidió denunciarlo porque no aguantaba más golpizas de él. Además, relató la pesadilla que vivió cierto día en el apartamento de él:

“Ese día me golpeó, me agarró del cabello durísimo, me tiró al suelo y empezó a pegarme de una manera [en la] que ninguna mujer debe ser maltratada, y empezó a tirarme toda la ropa y a sacarme del apartamento sabiendo que yo no tengo familia aquí en Colombia”.