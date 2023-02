Desde hace un tiempo, los números y estadísticas del jugador belga no han sido fructíferas para el Real Madrid teniendo en cuenta el precio del jugador. John Obi Mikel, excompañero y jugador del Chelsea habló en una entrevista para el ‘Dubai eye’ y echó leña al fuego con sus declaraciones sobre Hazard.

El nigeriano acotó: “Eden Hazard es el futbolista más vago que he visto en mi vida… pero el día del partido ganaría el premio al hombre del partido”.

Prime Eden Hazard was just built different 🤷 pic.twitter.com/St8DOMQj7t

— ESPN UK (@ESPNUK) February 17, 2023