Temprano llegó la primera caída que obligó a José Joaquín Rojas, gregario de Nairo Quintana en el Movistar, y a uno de los favoritos al título, Richie Porte del equipo BMC, a retirarse de la competencia.

El artículo continúa abajo

Por su parte, el colombiano Egan Bernal, del equipo Sky, sufrió un fuerte golpe cuando en una curva el pavé le jugó una mala pasada y lo tiró al suelo. No obstante, el ‘escarabajo’ pudo reponerse de inmediato y continuar en el recorrido.

Más adelante, Gaviria y ‘Rigo’ tuvieron el mismo problema y sufrieron caídas. Urán, además del golpe tuvo problemas mecánicos que le hicieron perder tiempo.

Nairo, por su parte, se salvó de ir al piso en repetidas ocasiones, pues logró esquivar 2 caídas masivas, cosa que no pudo hacer su máximo rival, Chris Froome, que tras un choque con otro corredor se fue al piso, aunque no sufrió mayor problema.

Sport picture of the day: chaos on the cobbles for Chris Froome and the rest of the #TDF2018 riders https://t.co/AdGS3RyYoU (Photo: Reuters) pic.twitter.com/DMXUlob190

— Guardian sport (@guardian_sport) July 15, 2018