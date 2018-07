La caída se produjo a falta de 72 kilómetros para la meta de la etapa 9 del Tour, que cuenta con 21,7 kilómetros de pavé (adoquines) y representa una gran dificultad para todos los favoritos al título.

El colombiano se cayó a pocos kilómetros de un encadenado importante de tres segmentos de pavé. Sin embargo, Bernal se recuperó rápidamente de la caída y logró volver al pelotón principal sin ninguna lesión. Este es el video de la caída:

