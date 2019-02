“A veces, personas malintencionadas quieren opacar los sueños de las personas, pero arriba de Dios no vive nadie”, escribió Johan Arango junto a la captura de pantalla de una noticia titulada “En Bogotá afirman que Johan Arango volvió a caer en indisciplina”.

Además, en otra historia puso una foto de Michael Jackson y la frase: “Brilla sin tener que opacar a nadie. Ojalá todos lo logremos”.

Además, en una historia adicional había pedido que no armaran rumores sobre su no aparición en la formación inicialista del conjunto albirrojo este sábado 9 de febrero de local ante el Tolima: “Que esté o no esté en la titular no es decisión mía, es del cuerpo técnico. Así que no empiecen a especular con cosas que no están pasando, mi compromiso con Santa Fe está en todos los sentidos… y el que esté inventado o diciendo, que Dios lo bendiga”.

Entre tanto, Independiente Santa Fe emitió un comunicado asegurando que “el jugador Johan Arango en ningún momento ha caído en actos de indisciplina”, que su comportamiento es “responsable y comprometido”, que está convocado para el partido ante Tolima y que todo se debe a “comentarios desafortunados e irresponsables de personas que pretenden dañar la armonía interna de la institución”.

🖋️ [Comunicado Oficial] Teniendo en cuenta las especulaciones Independiente Santa Fe informa que: pic.twitter.com/yDWXb7gxB4 — Ind. Santa Fe (@SantaFe) February 9, 2019

Arango estuvo de cumpleaños el martes 5 de febrero, día en el que compartió una imagen de su celebración.