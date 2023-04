Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha hecho varias acciones para salvar al equipo económicamente, como activar las palancas de venta de derechos de televisión, conseguir el patrocinio de Spotify y cambiarle el nombre del estadio y hasta salir del jugador más importante de la institución de los últimos años, el argentino Lionel Messi.

Sin embargo, ante los malos momentos que ha vivido el capitán de la Selección Argentina en Francia, Messi buscaría volver a la escuadra ‘blaugrana’ y los directivos ya están haciendo las labores para llevarlo nuevamente a España.

En la previa del compromiso ante el Getafe por la liga española, que terminó empatado sin goles, un aficionado le preguntó al presidente de la institución si el argentino regresa, a lo que este le respondió con un contundente gesto.

Laporta apenas le picó el ojo, le asintió con la cabeza y respondió: “Si, crack”, haciendo entender que hay una gran posibilidad de que el máximo goleador de la institución vuelva luego de dos temporadas con el Paris Saint Germain.

Qué dijo Joan Laporta sobre el ‘Caso Negreira’

El presidente del Barcelona, además, ofreció una rueda de prensa para aclarar los rumores que se han presentado sobre el polémico ‘Caso Negreira’, en el que se presume que el equipo le pagó a los arbitros una gran cantidad de dinero para verse favorecidos.

El presidente comenzó afirmando que el equipo está sufriendo de una campaña difamatoria, al explicar: “El Barça está sufriendo una gigantesca campaña de desprestigio reputacional por unas insinuaciones difamatorias que nada tiene que ver con la realidad. En 125 años de historia, la institución ha sido un modelo de juego limpio dentro y fuera del terreno de juego. Tenemos detractores que intentan erosionar nuestra imagen y nuestro prestigio, pero nunca lo han conseguido y nunca lo conseguirán”.

Además, agregó que ahora cuenta con 629 informes en los que se recolectó la información para ver si la anterior administración había cometido tales hechos inaceptables, y aseguró que “ahora hay más información y puedo afirmar que el FC Barcelona no ha realizado nunca ninguna actuación que tenga como finalidad o intención adulterar la competición para tener una ventaja deportiva”.

Joan Laporta y su ataque al Real Madrid

🚨 DIRECTO | Joan Laporta habla sobre el #CasoNegreira “Durante 70 años los que tenían que impartir justicia en el terreno de juego han sido del Real Madrid, y que ahora se personen contra el FCB me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes”https://t.co/DIEda9PZbD pic.twitter.com/BnhGSxb9Z1 — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 17, 2023

El presidente dio una de las declaraciones más polémicas cuando se refirió a su máximo rival, el Real Madrid, asegurando: “Hay un club que se siente perjudicado. Todo el mundo sabe que el Real Madrid es un club históricamente y actualmente favorecido por los errores arbitrales. Se ha considerado el club del régimen por su proximidad con el poder político, económico y deportivo. Durante siete décadas los presidentes de los árbitros han sido ex socios del Madrid, ex jugadores o ex directivos. A veces, todo al mismo tiempo“.

“Que este club se persone en la mejor época de nuestro club es un ejercicio de cinismo sin precedentes. Ojalá este juicio les deje en evidencia, se les pueda desenmascarar y les ponga en su lugar”, aseguró Laporta.

​Sobre la relación actual con el Madrid, Laporta explicó que “institucionalmente, la relación FC Barcelona-Real Madrid está tocada, perjudicada y dañada. Quiero pensar que estaba bajo mucha presión de su masa social. Pero un club como ese debería haber aguantado como aguantamos todos y esperar al momento procesal oportuno. No me parece bien que el Madrid se presente como acusación particular”.

Temporada del Barcelona

Por lo pronto, parece que los días más oscuros del equipo español han pasado, pues pese a quedar eliminados de las competencias internacionales y la Copa del Rey se mantienen en la primera posición de la liga española con una cómoda ventaja sobre su perseguidor, el Real Madrid.

Barcelona tiene 73 puntos y le quedan 9 partidos aún por disputar, siendo el siguiente ante el Atlético de Madrid el próximo domingo 23 de abril a las 9:15 de la mañana.