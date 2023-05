Faltan menos de 20 días para que comience el campeonato juvenil de fútbol más importante del planeta: el Mundial. Esta edición se jugará en Argentina y contará con la presencia de 24 países.

(Ver también: ¿Santa Fe prestará a Mantilla y a Torres para Mundial Sub-20? Harold Rivera respondió)

Sin embargo, el torneo en sí ha tenido dificultades, tomando en consideración que en un principio iba a ser en Indonesia, pero por problemas políticos fue trasladado a Sudamérica y, aunque es un torneo oficial de la Fifa, los equipos no están en la obligación de prestar a los futbolistas, por lo que habrá muchos ausentes de la cita orbital.

A la polémica situación de Oscar Cortés, jugador de Millonarios que no lo prestaran por la venta hacia el fútbol francés y la importancia que tendrá de cara al final del campeonato, otra de las máximas figuras que se perdería el torneo internacional sería el delantero del Aston Villa Jhon Jader Durán, según confirmó el periodista Carlos Antonio Vélez.

Cortés no sería el único jugador q quedaría por fuera de la @FCFSeleccionCol sub 20! Jhon Jader Durán tampoco sería facilitado por el Arsenal Inglés. La @FCF_Oficial parece haber agotado todas las vías y aunque queda una mínima opción el panorama no es optimista. Podría,además,…

— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) May 1, 2023