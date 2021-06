green

Este domingo terminó el Critérium del Dauphiné y tanto Nairo Quintana como sus compañeros en el equipo Arkea no tuvieron los resultados esperados. El colombiano finalizó la competencia en el puesto 18 de la clasificación general, a casi cinco minutos del campeón y, a pesar de que atacó en un premio de montaña de la última etapa, perdió tiempo con los favoritos en esta jornada.

Nairo fue el primero en hacer autocrítica. Luego de la fracción del domingo, Quintana declaró que en esta carrera no estaba en su mejor forma física, pero que de todas maneras quería lograr una buena clasificación general, algo que finalmente no se dio.

“Claramente no estaba en mi mejor condición física en este Critérium del Dauphiné. Había anunciado al inicio de la carrera que intentaría hacer todo lo posible en esta competición, logrando una buena clasificación general, pero no lo logré“, reconoció el colombiano para los canales de comunicación de su equipo.

El boyacense trató de sacar lo positivo de la competencia esta semana y rescató los kilómetros de alta exigencia que sumó de cara al Tour de Francia. “Este Dauphiné, sin embargo, me permitió acumular un buen bloque de competencia, para encontrar el ritmo de la carrera con grandes pasos alpinos para escalar”, concluyó.

Sin embargo, las palabras fuertes de la jornada llegaron por parte del director deportivo del equipo Arkea, Yvon Ledanois, quien se mostró molesto porque sus ciclistas no cumplieron con los objetivos trazados para esta semana.

“No estamos donde deberíamos estar normalmente. Muchas personas del equipo tienen que desafiarse a sí mismas a nivel individual. Estamos fuera de lugar y no puedo aceptarlo. A partir de mañana por la mañana, en paz y serenidad, tendremos que elaborar una valoración individual de este Dauphiné. Llegamos a esta carrera con el objetivo de ganar etapas o al menos una, pero también con la ambición de conseguir una buena general. La observación es que hoy estamos muy lejos de eso”, reclamó el jefe del colombiano.

Pero eso no fue todo y Ledanois concluyó: “Físicamente no tenemos la capacidad de ganar una etapa. Somos malos. No tengo más cosas que agregar porque todos, en mi opinión, están al tanto de su nivel. Si todos son honestos consigo mismos, deben saber lo que queda por hacer”.