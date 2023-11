El mediocampista colombiano Jarlan Barrera, aún jugador de Atlético Nacional, fue separado del equipo luego de fallar el penalti de forma increíble en la final de la Liga BetPlay contra Millonarios en junio de 2023.

Desde entonces, aunque no le han rescindido el contrato, el jugador no volvió a entrenar con sus compañeros ni a tener competencia oficial, por lo que su representante le está buscando clubes que quieran contar con él para el próximo año.

Uno de los interesados es el Atlético Bucaramanga, un equipo que en 2023 no tuvo el mejor rendimiento, pero que espera ser protagonista en 2024, al menos alcanzando la fase de los cuadrangulares semifinales.

Según contó el ‘Coco’ Gómez, periodista del Vbar de Caracol radio, por lo pronto es un interés y ya hubo algunos acercamientos, pero todavía no hay nada firmado oficialmente.

Con esta información, en dicho programa se creó una discusión sobre si este jugador es realmente un refuerzo o, por el contrario, podría ser un problema. De hecho, uno de los que más participó en la discusión fue Sebastián Viera, exarquero del Junior, quien compartió con él en el conjunto barranquillero.

Sin embargo, no lo defendió del todo y hasta lo criticó por su estado físico y su peso corporal: “Jarlan estando bien es refuerzo, pero si cuando jugaba tenía problemas de peso, no me quiero ni imaginar ahora”.